«ЛитРес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере. Их можно успеть купить до 8 апреля

Магазины электронных книг «ЛитРес» и MyBook снимут с продажи серию книг о Гарри Поттере по решению правообладателя. Их можно успеть купить до 8 апреля, сообщается на их сайтах и в соцсетях.

В книжных онлайн-магазинах действует скидка 25% на весь сборник «Гарри Поттера». После приобретения книги останутся в цифровой библиотеке пользователя, но MyBook предупреждает, что в их сервисе функция дочитывания может быть выключена, если так решит правообладатель.

Издательская группа «Азбука-Аттикус» сообщила DTF, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.

Ранее о приостановке сотрудничества с российским издателем по всем новым контрактам объявил Стивен Кинг. Продлевать истекшие права на книги писателя в России тоже не будут.