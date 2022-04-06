Ограничение полетов на юг России продлевается до 13 апреля

Росавиация вновь продлила временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России. В этот раз — до 3.45 (по московскому времени) 13 апреля, пишет РИА «Новости».

Речь идет об ограничении на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты и задействовать для этого аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, международные, работают в штатном режиме.

Впервые госагентство запретило полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной операции» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось семь раз. В последний раз крайним сроком действия меры было установлено 7 апреля.