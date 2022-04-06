перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 14 661 новый случай коронавируса 12:29
Москва потратит миллиард рублей на создание сетей фастфуда 12:19
Франция отменила все ограничения на въезд для россиян 12:10
Соцсети Валерии
Певица Валерия запустит социальную сеть Musicgram 11:41
В США на Burger King подали в суд из‑за размера воппера в рекламе 11:24
Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели 11:01
ФНС и МВД начали борьбу с теневой продажей валюты 10:29
Канада добавила в санкционные списки 18 человек. Среди них Потанин, Вексельберг, Михельсон 9:50
Alexandru-Bogdan Ghita/Unsplash
Intel приостановит работу в России 9:45
Ограничение полетов на юг России продлевается до 13 апреля 9:11
Лекарство от ковида «Ковипир» могут ввести в оборот в мае 8:59
Twitter начал работать над кнопкой редактирования постов 8:47
Звезды «Криминального чтива» Ума Турман и Сэмюэл Л.Джексон вновь снимутся вместе 3:26
Warner Bros. Pictures/YouTube
HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи 2:53
Минфин США ввел санкции против даркнет-площадки Hydra Market 1:55
Петербургский книжный магазин «Листва» сообщил о задержании сотрудников и изъятых книгах 0:57
В Чебоксарах запустили пилотный проект по регулярному исполнению гимна в школах 0:22
США, Великобритания и Австралия создадут совместно гиперзвуковое оружие Вчера в 23:01
Dick Thomas Johnson/Wikimedia Commons
Режиссера Сиона Соно обвинили в харассменте Вчера в 22:51
Минюст создал реестр физлиц-иноагентов. В него попали Евгений Киселев и Матвей Ганапольский* Вчера в 22:23
Отключить рекламу

Франция отменила все ограничения на въезд для россиян

Виктория Шанина
Сегодня в 12:10

Власти Франции отменили все ограничения на въезд в страну для россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французское консульство в России.

В частности, для въезда гражданам России больше не требуется предоставлять результаты ПЦР-тестов, тестов на антитела и сертификаты о вакцинации. Международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда также больше не нужны.

С 1 апреля Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам. Сертификаты о вакцинации при подаче заявлений на визу, а также подтверждение наличия ранее выданной французской визы, теперь не требуются.

На данный момент воздушное пространство Франции закрыто для российских самолетов. Актуальную информацию о прямых рейсах можно найти на сайте Ассоциации туроператоров России.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ассоциация туроператоров России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить