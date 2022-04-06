Франция отменила все ограничения на въезд для россиян

Власти Франции отменили все ограничения на въезд в страну для россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французское консульство в России.

В частности, для въезда гражданам России больше не требуется предоставлять результаты ПЦР-тестов, тестов на антитела и сертификаты о вакцинации. Международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда также больше не нужны.

С 1 апреля Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам. Сертификаты о вакцинации при подаче заявлений на визу, а также подтверждение наличия ранее выданной французской визы, теперь не требуются.

На данный момент воздушное пространство Франции закрыто для российских самолетов. Актуальную информацию о прямых рейсах можно найти на сайте Ассоциации туроператоров России.