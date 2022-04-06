В Италии неизвестные попытались поджечь виллу Владимира Соловьева на озере Комо

Ранним утром 6 апреля неизвестные попытались поджечь виллу российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском Менаджо на озере Комо. Об этом сообщают агентство Ansa и газета Corriere Della Sera.

Неизвестные подожгли на территории пустующей виллы, на которой проводится реконструкция, автомобильные покрышки, но пожарные быстро потушили возгорание. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и находится на связи с Соловьевым, чтобы выяснить, поступали ли ему угрозы или предупреждения.

Corriere Della Sera пишет, что всего у Соловьева три объекта недвижимости на Комо стоимостью 8 млн евро. По предварительным данным расследования, в одном из них — в Пьянелло-дель-Ларио — обнаружили расписанные стены. По данным Ansa, надписи выражают негативную позицию по отношению к Соловьеву и событиям на Украине, однако их фотографий агентство не привело.

24 февраля Евросоюз внес Соловьева в санкционный список, а власти Италии арестовали его недвижимость — сообщалось о двух виллах на озере Комо.