Певица Валерия запустит социальную сеть Musicgram

Певица Валерия вместе с партнерами запустит музыкальную социальную сеть Musicgram, юрлицо которой было зарегистрировано 31 марта. Об этом пишут «Ведомости».

По словам певицы, Musicgram — это новая соцсеть для творчества, которая призвана объединить представителей российской креативной индустрии. Музыкальный продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин заявил, что социальная сеть будет запущена в течение двух-трех месяцев.

Пригожин также рассказал, что в ходе разработки Musicgram был учтен позитивный и негативный опыт Instagram* и YouTube. Кроме того, по его словам, в социальной сети не будет картинок идеальной жизни, которые «могут заставить пользователей почувствовать себя неполноценными, неуспешными и ненужными».

«Механика соцсети Musicgram, возможно, будет напоминать китайские платформы с пользовательским контентом, например Bilibili — соцсеть для фанатов анимации, комиксов, видеоигр, где можно создавать видеоконтент, обмениваться им и оставлять комментарии», — предполагает директор Института исследований интернета Карен Казарян.

По его словам, если соцсеть певицы успешно запустится с технической точки зрения, у нее будет шанс занять пустующую нишу на рынке.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, а ее деятельность на территории страны запрещена.