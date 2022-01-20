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Штраф ВГТРК за БДСМ-видео, платная подписка в Instagram и другие новости дня
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Штраф ВГТРК за БДСМ-видео, платная подписка в Instagram и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:48

В Москве — максимальное число новых заражений ковидом за всю пандемию. В целом по стране суточный прирост составил 38 850 новых случаев.

ФСБ убедила Центробанк полностью запретить операции с криптой в России, чтобы закрыть доступ к финансированию для оппозиции и СМИ-иноагентов. Банк России предложил рынку ввести полный запрет на майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина.

Госдума одобрила в третьем чтении закон, по которому пенсии будут повышены на 8,6%. Кроме того, комитет Госдумы поддержал законопроект об усилении наказания за побои.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия передала ВОЗ все данные по «Спутнику V». Визиты экспертов организации могут состояться уже в феврале.

ВГТРК придется выплатить штраф в 20 тыс. рублей за показ БДСМ-видео в эфире «России-1». В ток-шоу «60 минут» включили ролик, на котором американский политик Зак Вайнер практикует БДСМ со своей подругой.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, численность населения столицы приблизилась к 13 млн человек. Он добавил, что на протяжении долгого времени город прирастает на миллион жителей за десять лет.

Александр Чумаков, прослуживший 12 лет в ФСБ, стал трансгендерной девушкой Катериной Майерс. Теперь она выступает за право ЛГБТК-персон служить в армии и спецслужбах России.

Instagram вводит платные подписки на эксклюзивный контент от блогеров. Пока функция проходит первые тестирования и доступ к ней имеют 10 инфлюэнсеров из США.

FKA Twigs выпустила клип на композицию «Meta Angel», вошедшую в недавний микстейп «Caprisongs». В треке она называет «метаангелом» потустороннюю силу, которая помогла бы ей пройти через период перемен и переродиться.

PUP выпустили ролик на песню «Robot Writes a Love Song». Трек войдет в грядущий альбом коллектива, релиз которого намечен на 1 апреля.

Леди Гага рассказала, что из «Дома Gucci» вырезали постельную сцену с ней и Сальмой Хайек. «Я помню, как на съемочной площадке сказала Сальме: „Может быть, после смерти Маурицио станет жарко?“ И она такая: „О чем ты говоришь?“» — добавила артистка.

Визажист «Эйфории» Дониэлла Дейви показала бэкстейдж создания грима для Джейкоба Элорди в роли избитого Нейта. В этом образе он появился во втором сезоне шоу после драки с Феско.

Фаррелл Уильямс в 2024 году откроет отель Somewhere Else на Багамах. В нем будет 400 номеров, несколько ресторанов и баров, а также бунгало со студиями звукозаписи.

Central Partnership опубликовал первый трейлер фильма «Капитан Волконогов бежал» от Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Премьера картины запланирована на 7 апреля.

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