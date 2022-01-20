Фаррелл Уильямс откроет отель на Багамах

Фаррелл Уильямс откроет на Багамах отель Somewhere Else совместно с предпринимателем Дэвидом Гратменом. Об этом сообщает CNN.
Отель станет частью Atlantis Paradise Island, всемирно известного багамского курорта с кораллово-розовыми башнями и морскими достопримечательностями.
Открытие Somewhere Else запланировано на январь 2024 года. В нем будет 400 номеров, несколько ресторанов и баров, а также бунгало со студиями звукозаписи. «Люди часто думают о трендах прошлых времен, когда говорят о тропической эстетике. Но прошлое нужно оставить в покое — мы двигаемся в будущее», — рассказал Уильямс.
Отель — это третий совместный проект рэпера и Гратмена. Они являются партнерами по ресторану Swan в Майями и отелю The Goodtime, на церемонии открытия которого присутствовали многие звезды, включая Ким Кардашьян, а также Дэвида и Викторию Бекхэм.