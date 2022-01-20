Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6%

Госдума России одобрила во втором и третьем чтении закон, по которому пенсии будут повышены на 8,6%. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть», — отметил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

12 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть закон об индексации пенсий на 8,6%. Тогда он отметил, что такая необходимость связана с повышенной инфляцией прошлого года и принятыми ранее решениями, которые «не позволят покрыть людям расходы».

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщал, что после индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля. В начале 2021 года, по данным Счетной палаты, средняя пенсия по старости в России составляла 16 800 рублей.