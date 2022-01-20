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ВГТРК оштрафовали за показ БДСМ-видео в ток-шоу «60 минут»

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:52

Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) оштрафовали за показ в эфире канала «Россия 1» ролика, в котором демонстрируются БДСМ-практики. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧТД».

Видео вошло в выпуск ток-шоу «60 минут», посвященный западной политике и возможным новым санкциям в адрес России. Он вышел 21 июня 2021 года. Телеведущий в ходе программы предложил посмотреть на видео из личного архива американского политика Зака Вайнера.

В ролике Вайнер практикует БДСМ вместе со своей подругой. Девушка требует от кандидата в городской совет Манхэттена «быть маленьким мальчиком» и причиняет ему боль. Вайнер заявлял, что не стыдится слитого в сеть ролика, хотя и не хотел бы, чтобы кто‑либо его смотрел.

«Эти нью-йоркские парни диктуют нам свою волю — и вот какова она, давайте посмотрим», — заявил в эфире ведущий «60 минут», ныне депутат Госдумы Евгений Попов. Видео он назвал «достаточно странным» и якобы показывающим, какие люди принимают решения в США.

К бурной дискуссии о сексуальных предпочтениях Вайнера демонстрация откровенного ролика не привела. «Это показатель того, насколько люди могут заниматься, чем хотят, и при этом быть эффективными политиками», — заключил заместитель заведующего отделом внешней политики издательского дома «Коммерсант» Алексей Наумов.

Тем не менее суд посчитал, что показывать БДСМ-видео на федеральном канале было нельзя, поскольку его могла увидеть несовершеннолетняя аудитория. К тому же ток-шоу «60 минут» выходит в эфир с маркировкой «12+».

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