Визажист «Эйфории» показала, как создавался образ Нейта для сцены с дракой

В этом образе Элорди появился в одном из эпизодов второго сезона драмы. На новогодней вечеринке его персонаж видит старого врага — наркоторговца Феско. Неприятель подходит к Нейту и предлагает выпить, чтобы зарыть топор войны. Но как только герой попадается на уловку, Феско бьет его по голове стеклянной бутылкой.

Первый эпизод второго сезона «Эйфории» вышел 9 января. Серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. Это самый высокий показатель с момента запуска HBO Max.

«Эйфория» — это сериал Сэма Левинсона, который рассказывает о группе подростков, об их личных проблемах, а также об отношении к сексу и наркотикам. Он основан на одноименном израильском многосерийном фильме 2012 года, права на который HBO выкупил в 2018 году.

В шоу играют Зендая («Человек-паук: Нет пути домой»), Джейкоб Элорди («Калейдоскоп поцелуев»), Сидни Суини («Однажды… в Голливуде»), Ангус Клауд («Северный Голливуд»), Сторм Райд («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Хантер Шефер и другие.

«Афиша Daily» поговорила с актрисами Зендая и Хантер Шефер о возвращении сериала про поколение Z после перерыва.