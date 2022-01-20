FKA Twigs выпустила видео на трек «Meta Angel»

В треке она называет «метаангелом» потустороннюю силу, которая помогла бы ей пройти через период перемен и переродиться. В видео FKA Twigs стреляет из лука в свою копию и попадает ей в сердце.

Британская певица FKA Twigs выпустила клип на композицию «Meta Angel», вошедшую в недавний микстейп «Caprisongs». Ролик появился в ютьюб-аккаунте исполнительницы.

Микстейп «Caprisongs» вышел 14 января. В записи приняли участие The Weeknd (совместный трек с ним был выпущен ранее), Джорджа Смит, Дэниел Сизар, Shygirl и другие музыканты.

«Все тот же роскошный соул-поп в минималистичных R’n'B-аранжировках, только более беспечный и оптимистичный», — писала в рецензии на пластинку «Афиша Daily».

Предыдущий студийный альбом «Magdalene» FKA Twigs выпустила в ноябре 2019 года. А дебютный — в 2014 году. Тогда «Афиша» рассказывала о феномене исполнительницы.