Вышел первый трейлер фильма «Капитан Волконогов бежал»

Central Partnership опубликовал первый трейлер фильма «Капитан Волконогов бежал» от Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Премьера картины запланирована на 7 апреля.
Действие триллера развивается в 1930-е годы в СССР. Главный герой капитан Федор Волконогов работает в правоохранительных органах и участвует в репрессиях против своих сограждан. Он на хорошем счету у руководства, однако в одночасье его самого объявляют преступником. Он успевает бежать до ареста, но бывшие коллеги садятся ему на хвост.
Ночью к капитану приходит вестник с того света, который сообщает, что после смерти его ждут вечные мучения в аду. У Волконогова есть всего сутки перед смертью, чтобы он раскаялся и получил прощение хотя бы одного человека. Это может спасти его для вечной жизни.
В фильме снялись Юрий Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Владимир Епифанцев, Виктория Толстоганова, Анастасия Уколова, Наталья Кудряшова, Полина Виторган, Максим Стоянов и другие.
30 октября 2021 года «Капитан Волконогов бежал» победил на юбилейном, 30-м, Международном кинофестивале в Филадельфии в номинации «За лучший художественный фильм». Российские кинематографисты получили приз впервые.