Мурашко: Россия передала ВОЗ все данные по «Спутнику V»

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия передала Всемирной организации здравоохранения все данные по вакцине «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Досье сформировано, мы ожидаем от них решение. Я думаю, что визиты [экспертов организации в Россию] состоятся в первом квартале, мы ждем ориентировочно в феврале», — добавил он.

В декабре 2021 года руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022-го.

По его мнению, сфера здоровья, включая медицину, должна быть вне политики. ВОЗ не должна обращать внимания на страну происхождения, добавил он.

«Спутник V» применяется в более чем 100 государствах, где проживает больше половины населения Земли. Вакцина пока не получила разрешения США и Евросоюза (хоть в некоторых странах ЕС ее и используют). Для широкого распространения на Западе препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).