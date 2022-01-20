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Мурашко: Россия передала ВОЗ все данные по «Спутнику V»

Денис Ламехов
Сегодня в 18:16

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия передала Всемирной организации здравоохранения все данные по вакцине «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Досье сформировано, мы ожидаем от них решение. Я думаю, что визиты [экспертов организации в Россию] состоятся в первом квартале, мы ждем ориентировочно в феврале», — добавил он.

В декабре 2021 года руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022-го.

По его мнению, сфера здоровья, включая медицину, должна быть вне политики. ВОЗ не должна обращать внимания на страну происхождения, добавил он.

«Спутник V» применяется в более чем 100 государствах, где проживает больше половины населения Земли. Вакцина пока не получила разрешения США и Евросоюза (хоть в некоторых странах ЕС ее и используют). Для широкого распространения на Западе препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

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