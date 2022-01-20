Bloomberg: ФСБ убедила ЦБ запретить операции с криптовалютой, чтобы лишить финансирования иноагентов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы закрыть доступ к финансированию для оппозиции и СМИ-иноагентов. Об этом сообщил Bloobmerg со ссылкой на два неназванных источника. На момент написания заметки статьи не было на сайте Bloomberg, она приводится в пересказе «Интерфакса».

Сообщается, что ФСБ лоббировала запрет на операции с криптовалютой, поскольку они все чаще используются россиянами для поддержки «нежелательных организаций». В статье говорится, что финансирование оппозиции — незначительная часть крипторынка в России, который оценивается в 7 трлн рублей, однако силовое ведомство обеспокоено масштабом этой проблемы.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием в пресс-службу Банка России, но пока не получила ответа.

В декабре 2021 года Набиуллина заявила, что ЦБ выступает против использования финансовой инфраструктуры России для операций с криптовалютой, и реализовать такие ограничения можно. В качестве причин она назвала большую волатильность этих активов, риски для инвесторов и использование криптовалют для «нелегальных операций криминального характера».

Зампред Центробанка на слушаниях в Госдуме 20 декабря сказал, что регулятор вскоре опубликует доклад, в котором представит собственное видение цифровых активов в России. «Даю подсказку — мы не видим место криптовалюте на российском финрынке», — отметил тогда он.