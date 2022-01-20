Собянин: численность населения Москвы приблизилась к 13 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что численность населения столицы приблизилась к 13 млн человек. Об этом сообщает РБК.

«Провели перепись населения. Пока это только предварительные итоги. Приблизились вплотную к цифре в 13 миллионов. Даже, возможно, чуть преодолеем ее, досчет идет», — заявил градоначальник.

Он добавил: «Полтора миллиона дополнительных жителей — большая цифра. Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население, но вот уже на протяжении многих десятилетий Москва прирастает на миллион за десять лет. Такая тенденция есть, она касается всех больших городов».

Собянин отметил, что прирост населения создает новые вызовы с точки зрения развития инфраструктуры. В том числе строительства детских садов, школ, больниц, поликлиник и развития транспортной сети.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Москве проживали 11 503 501 человек. В 2021-м перепись проходила с 15 октября по 14 ноября. Сообщалось, что предварительные результаты появятся на сайте Росстата в апреле 2022 года.