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Instagram начал тестировать платные подписки на блогеров

Виктория Шанина
Сегодня в 9:42

Соцсеть Instagram начинает вводить платные подписки. Это станет новым способом для блогеров монетизировать свой контент, пишет TechCrunch.

На данный момент функция находится в раннем альфа-тестировании. Доступ к ней имеют 10 инфлюэнсеров из США. В их числе баскетболистка Седона Принс, актриса и модель Келси Кук, гимнастка Джордан Чайлз и другие.

С помощью продукта «Подписки» блогеры могут назначать собственную цену для доступа к эксклюзивному контенту. Есть восемь пунктов на выбор — от 0,99 до 99,99 доллара в месяц.

Платным контентом могут быть, например, закрепленные истории (они же highlights), а также более плотное взаимодействие с блогером в личных сообщениях. Эксклюзивные истории для платных подписчиков отмечаются фиолетовым кольцом, этот же цвет выделяет их комментарии под постами.

© TechCrunch

Как отмечает TechCrunch, такой эксклюзивный контент легко может оказаться в общем доступе — с помощью скриншотов. В руководстве Instagram заявили, что занимаются разработкой функции, которая предотвратит создание снимков экрана, но на начальном этапе тестирования такой технологии нет.

Соруководитель по продуктам Instagram Эшли Юки заявила, что сама соцсеть не просит блогеров делиться процентами с прибыли за подписки. «Наша главная цель здесь заключается в том, чтобы мы помогали авторам зарабатывать на жизнь… Мы пытаемся придумать все возможные способы создания продуктов для монетизации», — сказала она.

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