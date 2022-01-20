Instagram начал тестировать платные подписки на блогеров

Соцсеть Instagram начинает вводить платные подписки. Это станет новым способом для блогеров монетизировать свой контент, пишет TechCrunch.

На данный момент функция находится в раннем альфа-тестировании. Доступ к ней имеют 10 инфлюэнсеров из США. В их числе баскетболистка Седона Принс, актриса и модель Келси Кук, гимнастка Джордан Чайлз и другие.

С помощью продукта «Подписки» блогеры могут назначать собственную цену для доступа к эксклюзивному контенту. Есть восемь пунктов на выбор — от 0,99 до 99,99 доллара в месяц.

Платным контентом могут быть, например, закрепленные истории (они же highlights), а также более плотное взаимодействие с блогером в личных сообщениях. Эксклюзивные истории для платных подписчиков отмечаются фиолетовым кольцом, этот же цвет выделяет их комментарии под постами.