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Комитет Думы поддержал законопроект об усилении наказания за побои. Эксперты отмечают его недостатки

Денис Ламехов
Сегодня в 14:05

Комитет по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект об усилении наказания за побои. Об этом сообщают «Ведомости».

Предполагается, что более суровая ответственность теперь будет наступать, если побои нанес человек, ранее судимый «за любое преступление, связанное с применением насилия». За третий эпизод побоев предлагается наказывать обязательными работами на срок до 480 часов либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до полугода.

Поводом для дополнения статьи 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) стало постановление Конституционного суда России по делу Людмилы Саковой из Оренбургской области. Она систематически подвергалась побоям со стороны брата. За избиения женщины в 2018 году его привлекли к административной ответственности, а в следующем году — к уголовной.

В октябре 2019 года он вышел из тюрьмы и снова избил сестру, но, имея судимость, понес только административное наказание — 100 часов обязательных работ. По закону его правонарушение считалось повторным.

КС счел, что авторы статьи проигнорировали предыдущую судимость за это же самое деяние. Статья 116.1 устанавливает ответственность только для административно осужденных лиц, а для уголовно осужденных за побои в семье то же самое преступление считается первым.

Суд признал статью неконституционной и потребовал от законодателей ее изменения.

Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов в отзыве на проект закона выразил обеспокоенность, что в каждом конкретном случае потребуется устанавливать, было ли преступление сопряжено с применением насилия. Он сообщил, что к насилию можно отнести и психологические его проявления, например, доведение до самоубийства.

Многие насильственные преступления совершаются именно с угрозой применения насилия, а не с применением насилия как такового — от этого они не перестают быть менее опасными, говорит «Ведомостям» адвокат Мари Давтян. Так, судимый за изнасилование или разбой с угрозой применения насилия не будет подпадать под действие новой версии статьи в отличие от человека, который был судим за аналогичные преступления, но с применением насилия.

Это порождает правовой пробел, говорит она. Давтян также отмечает, что проигнорированной Думой оказалась часть постановления Конституционного суда о компенсациях для пострадавших.

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина заявила, что ко второму чтению должна быть разработана поправка, которая будет касаться угрозы насилия и психологического насилия.

В феврале 2017 года любые побои, нанесенные на бытовой почве, перестали быть уголовным преступлением, если совершены впервые. Сейчас нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий для здоровья, наказывается по административной статье 6.1.1. Она предусматривает штраф до 30 тыс. рублей или арест до 15 суток.

За повторное нанесение побоев предусмотрена уголовная статья 116.1. «Афиша» подробно рассказывала об инициативах Госдумы по декриминализации побоев.

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