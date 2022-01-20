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Центробанк предложил полностью запретить обмен, майнинг и выпуск криптовалют в России

Семён Гудошников
Сегодня в 15:12

Банк России представил рынку стратегию регулирования криптовалют, которую он считает «оптимальной». Она предполагает полный запрет на майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Доклад регулятора опубликован на его сайте.

В документе ЦБ говорится, что криптовалюты формируют финансовый пузырь, имеют признаки пирамиды, используются в наркоторговле, финансировании терроризма и отмывании денег, а также создают «угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы».

«Высокая волатильность курса, значительная распространенность мошенничества в торговле криптовалютами создают для граждан риски утраты существенной части вложенных средств, а при торговле с использованием заемных средств — риски остаться должником», — заявляет регулятор.

Новость дополняется.

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