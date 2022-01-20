Сотрудник ФСБ совершил трансгендерный переход и теперь борется за право ЛГБТК+ служить в спецслужбах

Уроженец Читы Александр Чумаков, прослуживший 12 лет в ФСБ, стал трансгендерной девушкой Катериной Майерс. Теперь она выступает за право ЛГБТК-персон служить в армии и спецслужбах России. Интервью с девушкой опубликовал Znak.com. Чумаков работал на Северном Кавказе, где занимался контрразведкой на армяно-турецкой границе. В июле 2020 года он понял, что хочет развестись с женой, и задумался от трансгендерном переходе. Катерина рассказывает, что с самого детства ее больше интересовало все, чем принято увлекаться девочкам.

После начала гормональной терапии у Майерс стало возникать все больше конфликтов с коллегами, она стала объектом для насмешек. «Я перестала вести себя „как надо“ на службе, укладывать волосы так, чтобы они казались короткими. Не так чашку держу, не так смеюсь, не так говорю», — поделилась она. По словам девушки, она хотела бы остаться на службе и после смены пола, но в текущих условиях это невозможно. Полный трансгендерный переход Майерс планирует совершить в течение трех лет, пока она принимает большое количество гормонов. Осенью 2021 года девушку отправили на медкомиссию, где у нее выявили почти полное отсутствие тестостерона, зато большое количество эстрогена. «Мы посоветовались с врачом и решили, что я начну решать вопрос со своим увольнением, а пока что полежу в госпитале с неврозом, который, естественно, у меня и правда был», — поделилась она.