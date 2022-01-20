перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Central Partnership/YouTube
Вышел первый трейлер фильма «Капитан Волконогов бежал» 15:28
Суд в Москве вынес приговор по «делу об аргентинском кокаине» 15:28
Центробанк предложил полностью запретить обмен, майнинг и выпуск криптовалют в России 15:12
Роскомнадзор составит 12 протоколов на «Медиазону»* 15:05
Собянин: численность населения Москвы приблизилась к 13 млн человек 14:50
k.m.lady_pink/Instagram
Сотрудник ФСБ совершил трансгендерный переход и теперь борется за право ЛГБТК+ служить в спецслужбах 14:39
Минспорт России утвердил стандарты подготовки киберспортсменов. Среди нормативов — бег и приседания 14:28
Комитет Думы поддержал законопроект об усилении наказания за побои. Эксперты отмечают его недостатки 14:05
«Я устал»: как мальчик в Канаде, расчищавший улицы от снега, попал в телевизор и стал мемом 14:02
Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6% 13:56
В России выявили 38 850 новых случаев ковида. В Москве — максимальный прирост за пандемию 13:49
Кадр из фильма «Воланд»
Universal Pictures назвал дату выхода новой экранизации «Мастера и Маргариты» 13:32
Эксперты: в Европе может начаться твиндемия — одновременная вспышка гриппа и ковида 13:04
FKA Twigs выпустила видео на трек «Meta Angel» 12:50
Bloomberg: ФСБ убедила ЦБ запретить операции с криптовалютой, чтобы лишить финансирования иноагентов 12:21
Стоимость российской нефти Urals в Европе достигла 91 доллара за баррель. Это максимум за семь лет 11:40
Музеи и театры Нидерландов на день стали парикмахерскими. Это протест против ковидных ограничений 11:06
Александр Авилов/Агентство «Москва»
ВОЗ рекомендовала отменить или ослабить ограничения на международные поездки 11:00
Роспотребнадзор: «Омикрон»-штамм особенно опасен для детей от двух до пяти лет 10:05
Новый посол России в ЦАР заявил, что российских журналистов в 2018 году могли убить боевики 3R 9:57
Отключить рекламу

Сотрудник ФСБ совершил трансгендерный переход и теперь борется за право ЛГБТК+ служить в спецслужбах

Семён Гудошников
Сегодня в 14:39

Уроженец Читы Александр Чумаков, прослуживший 12 лет в ФСБ, стал трансгендерной девушкой Катериной Майерс. Теперь она выступает за право ЛГБТК-персон служить в армии и спецслужбах России. Интервью с девушкой опубликовал Znak.com.

Чумаков работал на Северном Кавказе, где занимался контрразведкой на армяно-турецкой границе. В июле 2020 года он понял, что хочет развестись с женой, и задумался от трансгендерном переходе. Катерина рассказывает, что с самого детства ее больше интересовало все, чем принято увлекаться девочкам.

После начала гормональной терапии у Майерс стало возникать все больше конфликтов с коллегами, она стала объектом для насмешек. «Я перестала вести себя „как надо“ на службе, укладывать волосы так, чтобы они казались короткими. Не так чашку держу, не так смеюсь, не так говорю», — поделилась она.

По словам девушки, она хотела бы остаться на службе и после смены пола, но в текущих условиях это невозможно. Полный трансгендерный переход Майерс планирует совершить в течение трех лет, пока она принимает большое количество гормонов.

Осенью 2021 года девушку отправили на медкомиссию, где у нее выявили почти полное отсутствие тестостерона, зато большое количество эстрогена. «Мы посоветовались с врачом и решили, что я начну решать вопрос со своим увольнением, а пока что полежу в госпитале с неврозом, который, естественно, у меня и правда был», — поделилась она.

15 декабря Майерс вышла в отставку и переехала в Москву, где устроилась визажистом. В одной из групп визажистов она встретила жену бывшего начальника, так о ее переходе стало известно на службе. Некоторые бывшие коллеги начали писать ее матери негативные комментарии.

Сейчас Катерина хочет добиться для трансгендерных персон и других представителей ЛГБТК+ права служить в армии и спецслужбах России. «Я хочу бороться с этой дискриминационной системой. Таких людей, как я, в спецслужбах много. Есть еще и геи, и лесбиянки. Но разве они от этого становятся плохими сотрудниками? Путин сказал, что у нас нет дискриминации, вот я и хочу, чтобы его слова стали правдой», — заявила Катерина.

Он отметила, что ориентация или гендерная самоидентификация никак не влияет на сотрудников спецслужб как на профессионалов. Не позволяют работать ЛГБТК-персонам в таких структурах «устои нашей страны», считает девушка.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
ФСБ
Люди
Александр Чумаков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить