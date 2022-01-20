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Из «Дома Gucci» вырезали постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:29

Во время пресс-тура, посвященному «Дому Gucci», Леди Гага, сыгравшая Патрицию Реджани, рассказала, что в фильме вырезали одну постельную сцену. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Pop Crave.

По словам артистки, у нее с Сальмой Хайек, которая сыграла личного астролога Реджани Пину Ауриемму, была интимная сцена.

«В этом фильме есть целая сторона, которую вы не видели, где у нас с Пиной завязались сексуальные отношения. Я помню, как на съемочной площадке сказала Сальме: „Может быть, после смерти Маурицио станет жарко?“ — И она такая: „О чем ты говоришь?“» — сказала Гага.

Российская премьера «Дома Gucci» состоялась 2 декабря. За четыре дня картина стала лидером кинопроката в России и странах СНГ.

Криминальная драма посвящена жизни и убийству бизнесмена Маурицио Гуччи, который в разные годы был главным акционером и генеральным директором бренда. Гуччи был застрелен киллером у своего офиса в 1995 году. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016-м.

Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер и Леди Гага, также в ролях Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.

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