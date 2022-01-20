Из «Дома Gucci» вырезали постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек

Во время пресс-тура, посвященному «Дому Gucci», Леди Гага, сыгравшая Патрицию Реджани, рассказала, что в фильме вырезали одну постельную сцену. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Pop Crave.

По словам артистки, у нее с Сальмой Хайек, которая сыграла личного астролога Реджани Пину Ауриемму, была интимная сцена.

«В этом фильме есть целая сторона, которую вы не видели, где у нас с Пиной завязались сексуальные отношения. Я помню, как на съемочной площадке сказала Сальме: „Может быть, после смерти Маурицио станет жарко?“ — И она такая: „О чем ты говоришь?“» — сказала Гага.