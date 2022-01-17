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Австралия признала «Спутник V», «Крестный отец» вернется в прокат и другие новости дня
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Австралия признала «Спутник V», «Крестный отец» вернется в прокат и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:16

Австралия разрешила въезд иностранцам, привитым двумя компонентами «Спутника V». Для подтверждения вакцинации на границе необходимо предъявить сертификат международного образца.

Вячеслав Володин заявил, что Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении системы QR-кодов в России. По его словам, такое решение связано с необходимостью доработки проекта.

В Петербурге задержали художника Ивана Волкова из‑за арт-объекта в виде фекалии на Марсовом поле. Возбуждено уголовное дело об осквернении захоронения.

Трое неизвестных ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко на 100 млн рублей. Они подстроили аварию, а затем, угрожая девушке оружием, потребовали поехать в ее подмосковный дом за деньгами.

Петербургский суд запретил в России видео, на котором Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии. Ролик признали оскорбляющим чувства верующих.

Американский художник Джеймс Конкэннон подал в суд иск против LEGO. Он утверждает, что компания скопировала дизайн куртки, которую он создал для актера реалити-шоу «Queer Eye» от Netflix.

Ридли Скотт отказался работать с Disney над сказочным фильмом, потому что больше не хочет снимать развлекательные проекты. По его словам, картина должна иметь значимость для зрителей и для него самого.

«Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в повторный прокат в честь 50-летия картины. Релиз фильма в российских кинотеатрах запланирован на 24 февраля.

Хабиб Нурмагомедов объявил о планах создать свою сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib. Там будут продавать продукты с собственного завода спортсмена — томленое мясо в булочке с различными добавками.

К новостям из мира музыки. 50 Cent показал клип на трек «Power Powder Respect», Иманбек получил награду от Spotify за миллиард прослушиваний ремикса на «Roses», Лана Дель Рей опубликовала тизер новой песни для сериала «Эйфория», The Weeknd выпустил запись лайв-прослушивания альбома «Dawn FM», Дрейк стал самым популярным исполнителем 2021 года, а Федук поделился клипом на «Танцы на кухне».

IKEA выпустила коллаборацию с Томми Кэшем — диван в виде буханок хлеба. Он поступит в продажу, как только под соответствующим постом рэпера в инстаграме наберется 10 тыс. комментариев.

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