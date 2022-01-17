Дрейк стал самым популярным исполнителем в 2021 году, подсчитал портал Chart Data. Рэпер обошел по прослушиваниям Канье Уэста, J. Cole и Tyler, The Creator.

По данным портала, музыка Дрейка получила в общей сложности 8,6 млрд прослушиваний на стримингах. Получается, что хотя бы одно из 131 прослушивания было его песней.

Hypebeast пишет, что все сходится: альбом «Certified Lover Boy» стал единственным крупным релизом прошлого года, который стал платиновым дважды — в первый раз его признали таковым спустя месяц после выпуска. Пластинка также побила рекорд Apple Music и Spotify по количеству прослушиваний в день премьеры.

В декабре Дрейк попросил организаторов премии «Грэмми» вычеркнуть его из списка номинантов. Его просьбу выполнили, но что послужило причиной для такого решения рэпера, не сказали. Он мог получить статуэтку за «Лучший рэп-альбом» («Certified Lover Boy») и за «Лучшее рэп-исполнение» (трек «Way 2 Sexy»).