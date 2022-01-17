Суд запретил в России видео, где Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии

Октябрьский районный суд Петербурга запретил распространение в России видеоролика, в котором музыкант Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии. Об этом рассказал телеграм-канал «ЧТД» со ссылкой на судебную картотеку.

Видео уже недоступно на ютьюбе. Оно представляет собой слайд-шоу из фотографий артиста, сопровождаемых его речью с концерта 1998 года. Тогда на выступлении в Колорадо он прочитал несколько цитат из Ветхого Завета и спросил, кто опаснее — Мэнсон или Бог.

Снимок с вырыванием страниц из Библии в России признали оскорбляющим чувства верующих. Прокуратура отметила, что «неизвестное лицо уничтожает предмет религиозного почитания — Библию». В видео также вошли фото Мэнсона в образе папы римского и Антихриста.

Суд постановил, что ролик нарушает сразу две статьи УК РФ — о возбуждении ненависти или вражды и о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Телеграм-канал отмечает, что скандальные фотографии музыканта, включенные в ролик, легко можно найти на других ресурсах в сети. По какой причине прокуратура обратила внимание только на видео, неизвестно.