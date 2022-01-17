IKEA выпустила коллаборацию с Томми Кэшем. Получился диван из буханок хлеба

Шведский ритейлер IKEA посотрудничал с эстонским рэпером Томи Кэшем. Вместе они выпустили диван Loafa в форме хлеба, пишет Hypebae.

«Итак, IKEA сказала мне, что если мы наберем 10 000 комментариев под этим постом, они выпустят „Бухану“! Давайте покажем им, что нам это нужно по-настоящему», — написал Томми и прикрепил фото дивана. Нужную отметку пост рэпера уже преодолел.