IKEA выпустила коллаборацию с Томми Кэшем. Получился диван из буханок хлеба

Шведский ритейлер IKEA посотрудничал с эстонским рэпером Томи Кэшем. Вместе они выпустили диван Loafa в форме хлеба, пишет Hypebae.
«Итак, IKEA сказала мне, что если мы наберем 10 000 комментариев под этим постом, они выпустят „Бухану“! Давайте покажем им, что нам это нужно по-настоящему», — написал Томми и прикрепил фото дивана. Нужную отметку пост рэпера уже преодолел.
Дизайн дивана придумала художница Габ Буа. Компания пока не подтвердила выпуск дивана в продажу.
В сентябре 2021 года Томми Кэш и «Макдоналдс» выпустили набор Sad Meal, в который вошли коробка в виде панельного дома, соленые огурцы, бутерброд со шпротами и салом, кроваво-красный напиток и складной нож вместо игрушки.