Ридли Скотт отказался снимать сказку для Disney, потому что не видит в них смысла

Ридли Скотт отказался работать с Disney над фильмом-сказкой, потому что он больше не хочет снимать развлекательные проекты. Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

Главное условие Скотта как режиссера: фильм должен иметь значимость для него самого и для зрителей. Сказочные картины Disney, по его мнению, такой характеристикой не обладают.

«Чем старше я становлюсь, тем больше ищу вещи, в которых есть смысл. Это не должно кого‑то развлекать, нужно, чтобы оно имело влияние на людей. Они [Disney] хотели, чтобы я снял сказочный фильм, а я не снимаю такое. Это была плохая идея», — сказал режиссер.

Ранее Скотт раскритиковал фильмы о супергероях, назвав их «чертовски скучными». Он не видит в них интересного сюжета и полагает, что они держатся на плаву только благодаря спецэффектам.

Последние две картины Скотта — «Дом Gucci» и «Последняя дуэль» — получились неоднозначными, по мнению кинокритиков.