Spotify вручил Иманбеку награду за миллиард прослушиваний «Roses». Ранее ее получали Дрейк и Адель

Казахский диджей Иманбек получил награду от Spotify за трек «Roses — Imanbek Remix», который в октябре 2021 года набрал миллиард прослушиваний по всему миру. Ранее ее получали Дрейк, Kygo, Дуа Липа, Адель, Гарри Стайлз, Льюис Капальди и другие мировые звезды.

Композицию можно найти в плейлисте сервиса «Billions Club», с песнями, которые достигли миллиардной отметки. В настоящее время у трека более 1,5 млрд прослушиваний.

«Музыка не имеет границ, и награда от такого крупного стриминга, как Spotify, это подтверждает. Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами», — сказал Иманбек.