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Spotify вручил Иманбеку награду за миллиард прослушиваний «Roses». Ранее ее получали Дрейк и Адель

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:24

Казахский диджей Иманбек получил награду от Spotify за трек «Roses — Imanbek Remix», который в октябре 2021 года набрал миллиард прослушиваний по всему миру. Ранее ее получали Дрейк, Kygo, Дуа Липа, Адель, Гарри Стайлз, Льюис Капальди и другие мировые звезды.

Композицию можно найти в плейлисте сервиса «Billions Club», с песнями, которые достигли миллиардной отметки. В настоящее время у трека более 1,5 млрд прослушиваний.

«Музыка не имеет границ, и награда от такого крупного стриминга, как Spotify, это подтверждает. Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами», — сказал Иманбек.

Он выпустил ремикс на песню «Roses» американского рэпера Saint Jhn в 2019 году. Трек быстро стал популярен в соцсетях и в декабре 2020 года вошел в топ-5 самых популярных песен среди слушателей Spotify в мире. В 2021 году Иманбек возглавил обложку плейлиста «Наши артисты: мировой топ-2021», в котором собраны треки исполнителей из России и СНГ с наибольшим количеством прослушиваний.

«Мы поздравляем Иманбека с мировым успехом и рады вручить ему эту награду. Он стал первым музыкантом из России и СНГ, чей трек достиг миллиарда прослушиваний по всему миру, и это доказывает, что сейчас у локальной музыки нет границ», — отметил руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify Рустам Киреев.

Он также добавил, что на сегодняшний день ежемесячная аудитория Иманбека в Spotify составляет 17 миллионов слушателей.

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