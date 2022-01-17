Хабиб Нурмагомедов создаст свою сеть ресторанов быстрого питания

Российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планирует создать свою сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании ООО «М-ит групп франчайзинг».

В заведениях будут продавать продукты с собственного завода Нурмагомедова — томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками под названием «Брэдм-eat».

Первое заведение уже работает в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-Cити». Отмечается, что к концу мая планируется запустить еще 14 точек в Москве.