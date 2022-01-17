Хабиб Нурмагомедов создаст свою сеть ресторанов быстрого питания

Российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планирует создать свою сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании ООО «М-ит групп франчайзинг».
В заведениях будут продавать продукты с собственного завода Нурмагомедова — томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками под названием «Брэдм-eat».
Первое заведение уже работает в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-Cити». Отмечается, что к концу мая планируется запустить еще 14 точек в Москве.
В компании заявили, что инвестиции в открытие одного заведения составят 2–3 млн рублей, а общие затраты на начальном этапе — 28–42 млн. К концу 2023 года Нурмагомедов планирует открыть 150 ресторанов в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ.
Эксперты считают, что проект Нурмагомедова будет востребован. Директор департамента торговой недвижимости Colliers Борис Маца связал это с успехом личного бренда спортсмена и высокой лояльностью аудитории. До этого боец уже открывал ресторан «Папаха» в Москве и кофейню в Махачкале.