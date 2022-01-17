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50 Cent выпустил клип «Power Powder Respect»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:24

Американский рэпер 50 Cent выпустил клип на трек «Power Powder Respect». Он является саундтреком к спин-оффу «Власти в ночном городе» — сериалу «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» («Power Book IV: Force»).

В написании песни приняли участие Lil Durk и Jeremih. В ролике музыканты сидят в баре и читают рэп под кадры из предыдущих серий шоу.

Премьера сериала состоится 6 февраля. Шоу расскажет о персонаже Томми Игане (Джозеф Сикора), который переезжает в Чикаго из Нью-Йорка после смерти лучшего друга Призрака (Омари Хардвик) и возлюбленной ЛаКиши. Там он окажется втянут в противостояние между двумя главными криминальными бандами города.

50 Cent выступил исполнительным продюсером шоу совместно с Марком Кантоном и Кортни Кемп.

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