50 Cent выпустил клип «Power Powder Respect»

Американский рэпер 50 Cent выпустил клип на трек «Power Powder Respect». Он является саундтреком к спин-оффу «Власти в ночном городе» — сериалу «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» («Power Book IV: Force»).

В написании песни приняли участие Lil Durk и Jeremih. В ролике музыканты сидят в баре и читают рэп под кадры из предыдущих серий шоу.