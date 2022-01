The Weeknd выложил запись раннего прослушивания «Dawn FM», которое провел Amazon за день до релиза

Весь час — именно такой хронометраж нового альбома — Абель Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) стоит на подиуме в гриме постаревшего себя. Он не поет сам, а выполняет роль пританцовывающего диджея за пультом. Вокруг него собрались фанаты, которые впервые слышат пластинку.

The Weeknd опубликовал запись лайв-прослушивания альбома «Dawn FM», который эксклюзивно транслировал Amazon Music 6 января, за день до релиза. Те, кто пропустил эфир, теперь могут увидеть еще одно преображение канадца.

Пятый студийный альбом The Weeknd «Dawn FM» появился на стримингах 7 января. В его записи приняли участие Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и Джим Кэрри. А еще вышли клипы на «Sacrifice» (и на ремикс тоже) и «Gasoline».

«Dawn FM» вторую неделю подряд находится на первой строчке альбомного чарта Apple Music в России.

Предыдущая пластинка артиста, «After Hours», вышедшая в марте 2020-го, принесла Абелю десять наград Billboard Music Awards. А трек «Blinding Lights» был признан Billboard лучшей песней всех времен.