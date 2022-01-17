The Weeknd выложил запись раннего прослушивания «Dawn FM», которое провел Amazon за день до релиза

The Weeknd опубликовал запись лайв-прослушивания альбома «Dawn FM», который эксклюзивно транслировал Amazon Music 6 января, за день до релиза. Те, кто пропустил эфир, теперь могут увидеть еще одно преображение канадца.

Весь час — именно такой хронометраж нового альбома — Абель Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) стоит на подиуме в гриме постаревшего себя. Он не поет сам, а выполняет роль пританцовывающего диджея за пультом. Вокруг него собрались фанаты, которые впервые слышат пластинку.