Федук поделился клипом на «Танцы на кухне»

Федук выпустил сингл «Танцы на кухне» и клип на него. Видео для артиста сняли режиссер Адилет Абиш и команда продакшена Qara, рассказали «Афише Daily» в Warner Music Russia.

Съемки клипа проходили в Казахстане в декабре этого года. По словам Федука, республику в качестве локации они выбирают не в первый раз.