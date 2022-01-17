Федук поделился клипом на «Танцы на кухне»

Федук выпустил сингл «Танцы на кухне» и клип на него. Видео для артиста сняли режиссер Адилет Абиш и команда продакшена Qara, рассказали «Афише Daily» в Warner Music Russia.
Съемки клипа проходили в Казахстане в декабре этого года. По словам Федука, республику в качестве локации они выбирают не в первый раз.
Впервые песня «Танцы на кухне» прозвучала в рамках специальной новогодней рубрики Christmas Jam радиостанции Studio 21 в 2019 году. Релиз трека артист анонсировал в прошлом декабре в инстаграме.
В 2021 году Федук выпустил несколько синглов — «Я пони» с Cream Soda, «Две песни про лето» и свою интерпретацию трека Эда Ширана «Shivers» со Slava Marlow.
В декабре Федук выпустил EP «Заново» и рассказал «Афише Daily» про каждый трек из альбома.