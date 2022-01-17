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Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Виктория Шанина
Сегодня в 17:31

Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о введении системы QR-кодов в России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее Володин отмечал, что это связано с необходимостью доработки законопроекта. «Хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — написал он.

Правительство России разработало сразу два законопроекта о введении в стране QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо о наличии антител необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах.

Также, по словам Вячеслава Володина, принято решение включить в повестку заседания 18 января законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Он отметил, что в случае его принятия во втором чтении проект незамедлительно будет рассмотрен в итоговом третьем.

Законопроект о наказании для педофилов предусматривает привлечение к пожизненному сроку людей, повторно судимых за сексуальное насилие над несовершеннолетними, и лиц, которые совершили преступление в отношении двух и более детей. Кроме того, законопроект предполагает высшую меру наказания для случаев, когда сексуальное насилие над несовершеннолетним сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

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