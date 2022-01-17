Австралия разрешила въезд в страну привитым «Спутником V»

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA, администрация лекарственных средств страны) разрешило привитым двумя компонентами российской вакцины «Спутник V» въезжать и пребывать в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Признание „Спутника“ расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта в нашу страну», — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что для подтверждения вакцинации при въезде в страну иностранный гражданин должен предъявить сертификат международного образца. В нем должны быть указаны название препарата и даты последних прививок, при этом с момента последней должно пройти не менее семи дней.

В TGA заявили, что решение о признании «Спутника V» было принято на основе предоставленной информации от российского правительства при содействии посольства Австралии.

9 января иностранцам, которые сделали прививку «Спутником V», разрешили въезжать в Израиль. Он стал единственной вакциной, помимо одобренных ВОЗ, которую признали в стране.