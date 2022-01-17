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Американский художник подал в суд на LEGO за плагиат дизайна куртки для игрушечного человечка

Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Художник и дизайнер из США Джеймс Конкэннон подал в окружной суд Коннектикута иск против LEGO. Он обвинил компанию в копировании его дизайна кожаной куртки, пишет The Guardian.

По словам Конкэннона, один из нарядов для фигурок в наборе конструктора по мотивам реалити-шоу от Netflix «Queer Eye» повторяет отдельные художественные элементы куртки, которую художник создал для Энтони Поровски– актера из шоу. Он отметил, что это «вопиющая копия» его дизайна, так как совпадает даже расположение деталей.

Речь идет в том числе об изображении черепа на правой стороне куртки, международного символа мира на воротнике и ряда из букв C справа от кармана.

Изображение из иска
© Окружной суд Коннектикута/The Guardian

В иске Конкэннон утверждает, что кастомизировал кожаную куртку специально для Поровски в 2018 году. В следующем году актер появился в ней в эпизоде четвертого сезона шоу. По словам художника, Netflix никогда не запрашивал его разрешения на показ куртки в шоу, но считал это простым недосмотром.

Также в заявлении дизайнера указывается, что он связался с LEGO, увидев куртку в наборе. Представитель службы поддержки предложил ему в качестве компенсации конструктор по мотивам «Queer Eye» для его шестилетнего сына. Затем другой сотрудник компании заявил Конкэннону, что LEGO не раздает свою продукцию бесплатно.

Позже с производителем конструкторов связался адвокат художника. Представители компании ему заявили, что решение Конкэннона подарить куртку Поровски означало, что права на ее дизайн перешли Netflix. Художник с этим утверждением не согласен.

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