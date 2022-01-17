Американский художник подал в суд на LEGO за плагиат дизайна куртки для игрушечного человечка

Художник и дизайнер из США Джеймс Конкэннон подал в окружной суд Коннектикута иск против LEGO. Он обвинил компанию в копировании его дизайна кожаной куртки, пишет The Guardian.

По словам Конкэннона, один из нарядов для фигурок в наборе конструктора по мотивам реалити-шоу от Netflix «Queer Eye» повторяет отдельные художественные элементы куртки, которую художник создал для Энтони Поровски– актера из шоу. Он отметил, что это «вопиющая копия» его дизайна, так как совпадает даже расположение деталей.

Речь идет в том числе об изображении черепа на правой стороне куртки, международного символа мира на воротнике и ряда из букв C справа от кармана.