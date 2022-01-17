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В Петербурге задержали художника Ивана Волкова. Он создал арт-объект в виде какашки на Марсовом поле

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:38

В Петербурге задержали московского художника Ивана Волкова. Его сняли с поезда и отвезли в отделение полиции, предположительно из‑за арт-работы, которую автор разместил на Марсовом поле. Об этом сообщил телеграм-канал Young Artists & Collectors Club.

14 января Волков создал шуточную инсталляцию в виде какашки из снега. Она была посвящена, как отметили в телеграм-канале, ситуации с уборкой снега зимой в Петербурге. По мнению многих горожан, в этом году коммунальные службы города плохо справлялись с этой задачей.

Недавно об этом высказался музыкант Сергей Шнуров. Он записал песню «Пока так» о гололеде и неубранном мусоре. В ней артист критикует губернатора города Александра Беглова.

Издание «Фонтанка» утверждает, что из‑за появления инсталляции на Марсовом поле возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ об осквернении мест захоронения умерших. Художника поместили в изолятор Центрального УМФД Петербурга, пишет СМИ.

«Неустановленное лицо <…> умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших», — сказано в постановлении о возбуждении дела.

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