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В Подмосковье вдову Александра Градского ограбили на 100 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:14

Трое неизвестных напали на вдову Александра Градского Марину Коташенко и украли у нее около 100 млн рублей из подмосковного дома. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступники, чьи личности устанавливаются, подстроили на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) аварию с Коташенко. Они врезались на «Фольксвагене» в «Лексус» вдовы Градского, затем пересели в ее машину и заставили под угрозой оружия ехать домой.

В доме, где была прислуга, злоумышленники забрали крупную сумму наличными, а после потребовали довезти их до Апрелевки, где их ждал белый «Мерседес». Спустя несколько часов Коташенко написала заявление в полицию.

В МВД имя потерпевшей официально не называли. На портале «МВД медиа» есть сообщение о разбойном нападении трех вооруженных мужчин в Наро-Фоминском районе.

«Московский комсомолец» предположил, что ограбление могло произойти по наводке прислуги. Раньше деньги лежали в квартире в Козицком переулке в Москве, но после смерти композитора Коташенко решила перевезти их и рассказала об этом обслуживающему персоналу.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.

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