перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер миллионер Роберт Дертс, приговоренный к пожизненному сроку Вчера в 23:22
Член СПЧ: пассажира московского метро оштрафовали за проезд без маски, используя систему Face Pay Вчера в 22:57
«Кто ты такой, чтобы называть себя гением?»: вышел тизер документалки о Канье Уэсте Вчера в 21:50
The Telegraph: младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана 300 млн долларов Вчера в 21:17
«Эмили в Париже» продлили на два сезона Вчера в 21:01
Победители «Золотого глобуса», собственное медиа Моргенштерна и другие новости дня
Вчера в 20:31 дайджест
Ученые: клеточный иммунитет от обычной простуды может защитить от заражения COVID-19 Вчера в 19:07
«Это безумие»: вышел последний трейлер новых «Чудаков» Вчера в 18:37
Peacock показал первый трейлер сериала «Bel-Air». Это перезапуск популярного ситкома 90-х Вчера в 18:03
«Сваты» стали самым популярным телесериалом 2021 года в России Вчера в 17:47
Фаната Doja Cat арестовали после ложных угроз о бомбе. Он хотел попасть на концерт без очереди Вчера в 17:10
США сняли обвинения с российского диджея Дениса Казначеева. Запрос об экстрадиции отозван Вчера в 16:58
Кадр из сериала «Ведьмак»
Съемки третьего сезона «Ведьмака» начнутся весной 2022 года Вчера в 16:46
На Украине рассказали, почему Даню Милохина не пустили в страну Вчера в 15:47
Моргенштерн объявил об открытии своего «свободного СМИ» Вчера в 15:44
В исправительной колонии Бурятии прошли соревнования по хоккею со швабрами Вчера в 15:40
Хирургия и психотерапия: что мир будет делать в метавселенных в 2030-м? Прогноз New York Post Вчера в 15:27
Showtime/YouTube
Финал продолжения «Декстера» стал одним из самых низкооцененных эпизодов сериала на IMDb Вчера в 15:00
Canon перешла на картриджи для принтеров без защиты от копирования. Все из‑за дефицита чипов Вчера в 14:56
«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в мировом прокате 1,53 млрд долларов Вчера в 14:42
Отключить рекламу
Дайджест

Победители «Золотого глобуса», собственное медиа Моргенштерна и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Вчера в 20:31

С начала протестов в Казахстане задержали 7939 человек. Полковника Комитета нацбезопасности республики обнаружили мертвым во дворе своего дома, а начальник Департамента полиции Жамбылской области покончил с собой.

Власти США отозвали запрос об экстрадиции российского диджея Дениса Казначеева. Обвинения в кибермошенничестве и отмывании более миллиона долларов в даркнете с музыканта сняты.

В Госдуме предложили ввести административные штрафы за нарушение тишины в ночное время — с 22.00 до 7.00. Штрафы для граждан могут составить от 2400 до 5000 рублей, а для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

По данным Autonews, в России вернут штрафы за превышение средней скорости. Норму об оформлении постановлений за такое нарушение могут прописать в проекте нового КоАП.

МВД изменит теоретическую часть экзамена на водительские права. Так ведомство планирует избавиться от заучивания, чтобы сформировать у учеников понимание правильного поведения на дороге.

В России вдвое увеличились продажи виниловых проигрывателей. Эксперты заявили, что высокий спрос на такие устройства объясняется модой на все натуральное, в том числе и звук.

Моргенштерн объявил о создании своего телеграм-канала, который он назвал «свободным и честным» СМИ. В «Не Моргенштерне» (такое имя получило его медиа) собирают редакцию, но уже публикуют материалы.

Биологи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что простуда может сформировать клеточный иммунитет, который способен защитить от COVID-19. Само собой, полагаться только на него нельзя, однако он может помочь в создании вакцин нового поколения.

В Лос-Анджелесе прошла 79-я церемония вручения «Золотого глобуса». В категории «Лучший фильм-драма» награду получила картина «Власть пса», а остальных победителей можно посмотреть здесь.

Пакистанский актер Хумаюн Саид появится в пятом сезоне «Короны» от Netflix. Он сыграет хирурга Хасната Хана, у которого были романтические отношения с принцессой Дианой в 1995–1997 годах.

Сборы «Человека-паука: Нет пути домой» увеличились до 1,53 млрд долларов. Картина Джона Уоттса заняла восьмое место в мировом чарте самых кассовых фильмов, обогнав «Мстителей», «Форсаж-7» и «Холодное сердце-2».

Пользователи IMDb поставили низкие оценки последней серии нового сезона «Декстера». Ниже рейтинг только у финального эпизода восьмого сезона, который вышел почти десять лет назад.

Вышел последний трейлер новых «Чудаков», премьера которых на российских экранах состоится 10 марта. Ролик обещает много безбашенных трюков от Джонни Ноксвилла и всей команды.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Три богатыря и Конь на троне
Конь Юлий стал править Киевом, и ничего хорошего из этого не вышло
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Свингеры
Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова меняются секс-партнерами
комедия
Шикарная свадьба
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
МВД
Netflix
Люди
Денис Казначеев
Джон Уоттс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить