Победители «Золотого глобуса», собственное медиа Моргенштерна и другие новости дня

С начала протестов в Казахстане задержали 7939 человек. Полковника Комитета нацбезопасности республики обнаружили мертвым во дворе своего дома, а начальник Департамента полиции Жамбылской области покончил с собой.

Власти США отозвали запрос об экстрадиции российского диджея Дениса Казначеева. Обвинения в кибермошенничестве и отмывании более миллиона долларов в даркнете с музыканта сняты.

В Госдуме предложили ввести административные штрафы за нарушение тишины в ночное время — с 22.00 до 7.00. Штрафы для граждан могут составить от 2400 до 5000 рублей, а для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

По данным Autonews, в России вернут штрафы за превышение средней скорости. Норму об оформлении постановлений за такое нарушение могут прописать в проекте нового КоАП.

МВД изменит теоретическую часть экзамена на водительские права. Так ведомство планирует избавиться от заучивания, чтобы сформировать у учеников понимание правильного поведения на дороге.

В России вдвое увеличились продажи виниловых проигрывателей. Эксперты заявили, что высокий спрос на такие устройства объясняется модой на все натуральное, в том числе и звук.

Моргенштерн объявил о создании своего телеграм-канала, который он назвал «свободным и честным» СМИ. В «Не Моргенштерне» (такое имя получило его медиа) собирают редакцию, но уже публикуют материалы.

Биологи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что простуда может сформировать клеточный иммунитет, который способен защитить от COVID-19. Само собой, полагаться только на него нельзя, однако он может помочь в создании вакцин нового поколения.

В Лос-Анджелесе прошла 79-я церемония вручения «Золотого глобуса». В категории «Лучший фильм-драма» награду получила картина «Власть пса», а остальных победителей можно посмотреть здесь.

Пакистанский актер Хумаюн Саид появится в пятом сезоне «Короны» от Netflix. Он сыграет хирурга Хасната Хана, у которого были романтические отношения с принцессой Дианой в 1995–1997 годах.

Сборы «Человека-паука: Нет пути домой» увеличились до 1,53 млрд долларов. Картина Джона Уоттса заняла восьмое место в мировом чарте самых кассовых фильмов, обогнав «Мстителей», «Форсаж-7» и «Холодное сердце-2».

Пользователи IMDb поставили низкие оценки последней серии нового сезона «Декстера». Ниже рейтинг только у финального эпизода восьмого сезона, который вышел почти десять лет назад.

Вышел последний трейлер новых «Чудаков», премьера которых на российских экранах состоится 10 марта. Ролик обещает много безбашенных трюков от Джонни Ноксвилла и всей команды.