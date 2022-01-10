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Ученые: клеточный иммунитет от обычной простуды может защитить от заражения COVID-19

Денис Ламехов
Вчера в 19:07

Биологи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что простуда способна сформировать у человека клеточный иммунитет, который может подавлять коронавирус. Работа опубликована в издании Nature.

Исследование началось в Манчестере в сентябре 2020 года. В нем приняли участие 52 человека, которые контактировали с заболевшими COVID-19 родственниками — при этом 26 из них не заразились. Все участники проходили тестирование в самом начале, а затем спустя 4 и 7 дней.

Ученые выяснили, что те, кто не заболел, имели значительно более высокий уровень содержания Т-клеток — белых кровяных телец, которые реагируют на чужеродные вещества, в том числе вирусы. Этот клеточный иммунитет сформировался у участников исследования после того, как в недавнем прошлом они переболели другими коронавирусами человека, включая обыкновенную простуду.

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Оказалось, что эти клетки распознают и COVID-19. Они способны подавить его и выстроить против него защиту. Дальнейшее изучение механизма показало, что клетки атаковали не компоненты оболочки коронавируса, которые часто мутируют, а его внутренние белки — они мутируют реже, критически важны для распространения инфекции, а их структура и форма очень похожи у всех известных коронавирусов, в том числе у простуды и ковида.

«Мы получили первые ясные свидетельства, что Т-клетки, чье возникновение было вызвано обыкновенной простудой, защищают человека от коронавирусной инфекции», — говорит в пресс-релизе к научной работе профессор Имперского колледжа Лондона Аджит Лалвани.

Reuters сообщает, что существующие вакцины от SARS-CoV-2 нацелены именно на часто мутирующие внешние поверхностные белки. Появление новых штаммов, таких как «Омикрон», способно ослабить их эффективность.

Ученые, в свою очередь, говорят, что результаты нового исследования могут помочь в создании вакцины второго поколения, которая будет нацелена на внутренние белки. По их данным, такая прививка в сочетании с уже существующими будет способна защитить от всех известных и потенциально способных появиться штаммов коронавируса.

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Вакцины второго поколения обладают еще одним преимуществом, утверждают исследователи. Такие препараты смогут обеспечить более длительную защиту, поскольку иммунный ответ Т-клеток сохраняется дольше, чем ответ антител — он ослабевает в течение нескольких месяцев после вакцинации.

Ученые подчеркивают важность открытия, но говорят, что полагаться только на Т-клеточный иммунитет нельзя. Они отмечают, что надежно защищен только тот, кто завершил полный курс вакцинации, включая бустерную дозу.

В России за последние сутки выявили 15 830 случаев коронавируса — это на 416 меньше, чем вчера. Умер 741 человек, выздоровели — 19 890.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 298,9 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (57,5 млн), на втором — Индия (35,2 млн), на третьем — Бразилия (22,3 млн), на четвертом — Великобритания (14 млн), на пятом — Франция (10,9 млн).

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