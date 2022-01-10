Финал продолжения «Декстера» стал одним из самых низкооцененных эпизодов сериала на IMDb

Пользователи портала IMDb остались недовольны последней серией продолжения «Декстера». Ниже оценки оказались только у финального эпизода оригинального сериала, закончившегося в сентябре 2013 года. На это обратил внимание DTF.

На момент написания заметки рейтинг «Sins of the Father» составляет 4,7. У других серий «Декстер: Новая кровь» он не опускается ниже 8,5.

Похожее случилось с финальным эпизодом оригинала. Его рейтинг немногим ниже — 4,6, тогда как у других серий восьмого сезона выше 6,9.

Первая серия сезона «Новая кровь» вышла в ноябре, последняя — 9 января. За это время фанатам «Декстера» показали новую жизнь главного героя в городке Айрон-Лейк в штате Нью-Йорк. Однако и тут над Декстером нависла угроза.

«Афиша Daily» разбиралась, стоит ли смотреть продолжение истории совестливого маньяка, которая закончилась не самым удачным образом.