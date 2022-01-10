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Хумаюн Саид сыграет возлюбленного принцессы Дианы в пятом сезоне «Короны»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:59

Известный пакистанский актер Хумаюн Саид присоединится к актерскому составу «Короны» в пятом сезоне шоу от Netflix. Об этом пишет журнал Variety.

Саид сыграет британско-пакистанского хирурга Хасната Хана. Доктор наиболее известен романтическими отношениями с принцессой Уэльской Дианой, которые продолжались с 1995 по 1997 год.

Согласно расследованию 2008 года, принцесса Диана рассталась с Ханом, после того как встретила Доди аль-Файеда. Сам Хан рассказывал, что их отношения всегда были во внимании прессы, из‑за чего стали несостоятельными. В 1997 году принцесса Диана и Доди аль-Файед погибли в ДТП.

«Корона» — это сериал, посвященный британской монархии и правлению Елизаветы II, который выходит на стриминговой платформе Netflix. Четвертый и последний на данный момент сезон вышел в ноябре 2021 года. Королевская семья раскритиковала его за изображение отношений принца Чарльза и принцессы Дианы. Выход продолжения шоу запланирован на 2022 год.

В образе принцессы Дианы в сериале появится Элизабет Дебики («Довод», «Вита и Вирджиния»). Роль принца Чарльза в шоу исполнит Доминик Уэст, а его сын — Сенан Уэст – сыграет принца Уильяма в подростковом возрасте.

Предположительно, молодой актер покажет на экране процесс становления будущего наследника британского престола. «Корона» станет кинодебютом для Сенана. Он появится впервые в финальных эпизодах сезона.

Принц Уильям, как отмечает издание, отметил свой 15-й день рождения незадолго до трагической смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже. Пока создатели сериала не подтверждают, будет ли эпизод гибели леди Ди показан в пятом сезоне.

Новый сезон проекта выйдет с обновленным актерским составом. Уэст и Дебики сменили Джоша О’Коннора и Эмму Коррин. Также в новом касте: Имельда Стонтон («Гарри Поттер и Орден Феникса») в роли королевы Елизаветы, Лесли Мэнвилл («Малефисента») — принцессы Маргарет и Джонатан Прайс («Два папы») — принца Филиппа.

Предполагается, что продолжение рассказывает историю принцессы Дианы, затрагивает ее трагическую гибель в автокатастрофе в 1997 году и показывает политические события того периода. Политик Джон Мейджор, которого сыграет Джонни Ли Миллер, состоял в Консервативной партии. После того как Маргарет Тэтчер из‑за разногласий ушла в отставку, он стал новым премьер-министром Великобритании. Мейджор занимал свой пост в течение семи лет, пока не потерпел поражение на выборах 1997 года. Его место занял член Лейбористской партии Тони Блэр.

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