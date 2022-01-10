Моргенштерн объявил об открытии своего «свободного СМИ»

Моргенштерн создал телеграм-канал «Не Моргенштерн». Рэпер рассказал в инстаграме, что решил сделать свое «свободное и честное» СМИ.

«Я ******** [устал] читать однообразные, скучные, желтушные, ********* [лживые] СМИ и решил сделать свое — свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемесами», — сказал артист.

Такое название телеграм-канала Моргенштерн выбрал для того, чтобы не ассоциироваться со своей персоной, «чуть ли не иноагентом и врагом нации».

На данный момент в «Не Моргенштерне» только два поста — с объявлением о наборе команды и с новостью об оштрафованных Google и Meta во Франции. Пока что канал, на который подписались более 400 тыс. человек, работает в тестовом режиме.

В конце 2021 года Моргенштерн уехал из России после заявления главы Следственного комитета Бастрыкина о том, что рэпер якобы торгует наркотиками в соцсетях.

Будучи в Дубае, музыкант записал трек «Домой» и опубликовал на него клип. В тексте песни есть строчка: «Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом].