«Это безумие»: вышел последний трейлер новых «Чудаков»

Paramount Pictures опубликовал финальный трейлер фильма «Чудаки навсегда». Он станет четвертой по счету частью франшизы про Джонни Ноксвилла и его компанию. На российские экраны лента выйдет уже 10 марта.
В ролике показали несколько трюков в исполнении Стива-О, Криса Понтиуса, Джейсона Акуньи, Престона Лейси и других участников ТВ-шоу. А Джонни Ноксвилла загримировали в старика, посадили на крышу остановки и подожгли руку.
Среди новых безбашенных трюков можно увидеть, как парень с декоративными крыльями ангела летит из гигантской цирковой пушки в водоем, змея кусает в лицо герпетофоба Бэма Марджеру, бык нападает на Ноксвилла, взрывающийся унитаз — и это не весь список испытаний «Чудаков».
Новые актеры — Шон МакИнерни, Джаспер Долфин и Зак Холмс, а также приглашенные звезды — комик Эрик Андре, скейтбордист Тони Хоук, рэперы Machine Gun Kelly и Tyler, The Creator, баскетболист Шакил О’Нил и многие другие. Режиссером шоу стал Джефф Тремейн, который снимал все фильмы франшизы.
Изначально картина должна была выйти в прокат еще в прошлом году. Ее премьеру в США перенесли на 3 февраля, а в России — на месяц позже.
В феврале 2021 года студия Paramount уволила одного из главных участников «Чудаков» — Бэма Марджеру за пьянство. Он выложил несколько видео, в которых призывал зрителей бойкотировать картину и обвинял продюсеров в краже его идеи. На следующий день все ролики были удалены.