«Это безумие»: вышел последний трейлер новых «Чудаков»

Paramount Pictures опубликовал финальный трейлер фильма «Чудаки навсегда». Он станет четвертой по счету частью франшизы про Джонни Ноксвилла и его компанию. На российские экраны лента выйдет уже 10 марта.

В ролике показали несколько трюков в исполнении Стива-О, Криса Понтиуса, Джейсона Акуньи, Престона Лейси и других участников ТВ-шоу. А Джонни Ноксвилла загримировали в старика, посадили на крышу остановки и подожгли руку.

Среди новых безбашенных трюков можно увидеть, как парень с декоративными крыльями ангела летит из гигантской цирковой пушки в водоем, змея кусает в лицо герпетофоба Бэма Марджеру, бык нападает на Ноксвилла, взрывающийся унитаз — и это не весь список испытаний «Чудаков».