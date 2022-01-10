В Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом пишут «Известия».

Нилов предлагает дополнить главу 20 кодекса статьей об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время — с 22.00 до 7.00.

Предлагаемые штрафы для граждан составят от 2400 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Однако процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени», — уточняется в пояснительной записке.

В августе 2021 года первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что для всех российских городов могут ввести штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей.