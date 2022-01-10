«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в мировом прокате 1,53 млрд долларов

«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в мировом прокате еще 64,4 млн долларов, увеличив сборы до 1,53 млрд. Об этом сообщает Deadline.

Теперь картина Джона Уоттса занимает восьмое место в мировом чарте самых кассовых фильмов. «Человек-паук: Нет пути домой» обошел «Мстителей», «Форсаж-7», «Холодное сердце-2» и «Мстители: Эра Альтрона».

Deadline отмечает, что таких высот кинолента достигла «без единого пенни из Китая», где она не вышла до сих пор.

Предлагаем почитать, что о картине думает редактор «Афиши» Максим Сухагузов. «С событий прошлой части не прошло и секунды: мы застаем Человека-паука (Том Холланд) на том же фонарном столбе, где и оставили, — он держится за голову и орет на всю Таймс-сквер: „WTF!“ В ближайшие два часа точно так же, с теми же словами за голову будут хвататься и зрители, даже если они уже знают, зачем сюда пришли», — пишет он. Важно: в тексте нет спойлеров.