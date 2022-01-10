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В России в два раза вырос спрос на виниловые проигрыватели

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:50

В 2021 году в России в два раза вырос спрос на виниловые проигрыватели. Об этом пишут «Известия».

В «М.Видео» и «Эльдорадо» продажи проигрывателей выросли более чем в два раза по сравнению с 2020 годом и в 3,5 раза относительно 2019 года. Представители «AliExpress Россия» рассказали, что осенью спрос на такие устройства увеличился более чем в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Продажи проигрывателей в 2021 году в «Ситилинке» увеличились на 38% по сравнению с 2020 годом, а в «Озоне» более чем в два раза. Ритейлеры заявили, что самый высокий спрос фиксируется в декабре из‑за того, что многие покупают такие устройства в подарок на Новый год.

В топ популярных проигрывателей входят устройства по цене от 4,2 тыс. рублей до 19 тыс. рублей. Самая бюджетная модель имеет деревянную основу и может проигрывать пластинки с тремя скоростями, а самая продвинутая оснащена Bluetooth и имеет внешние колонки и функции записи на другие устройства c винила через USB.

Эксперты отметили, что высокий спрос на такие устройства объясняется модой на все натуральное, в том числе и звук. Кроме того, пользователи, которые устали от однообразных цифровых носителей пытаются разнообразить свой «парк гаджетов».

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