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МВД изменит билеты экзамена на водительские права, чтобы избавиться от заучивания 10:59
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МВД изменит билеты экзамена на водительские права, чтобы избавиться от заучивания

Виктория Шанина
Сегодня в 10:59

В России изменят теоретическую часть экзамена на водительские права. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел (МВД).

По задумке, такое решение поможет избавиться от заучивания. В ведомстве считают, что так у кандидатов в водители будет формироваться правильное понимание того, как вести себя в различных дорожных ситуациях.

Изменение экзаменационных билетов — это часть работы по снижению аварийности по вине водителей со стажем менее двух лет. Кроме того, МВД проводит комплекс мероприятий по совершенствованию системы допуска людей к управлению автомобилями в целом.

«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от заучивания конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — пояснили в министерстве.

По данным ГИБДД, в 2021 году в России произошло более 7000 ДТП с участием водителей, которые управляют автомобилем менее двух лет. В этих авариях погибли 682 человека, пострадали более 10 тыс.

1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. Претенденты на удостоверение больше не сдают отдельно «площадку» в ГИБДД, а непристегнутый ремень безопасности и использование телефона в дороге отнесены к числу грубых ошибок, которые приводят к моментальному прекращению экзамена.

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