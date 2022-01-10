«Власть пса» и «Наследники»: итоги премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе прошла 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Победителем в номинации «Лучший фильм-драма» стала картина Джейн Кэмпион «Власть пса», основанная на одноименном романе Томаса Сэвиджа 1967 года. Режиссер также получила «Золотой глобус» за свою работу, а Коди Смит-МакФи — за «Лучшую мужскую роль второго плана».
В категории «Лучшая комедия или мюзикл» лидером стала «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Кроме того, статуэтки «Золотого глобуса» получили актрисы Рейчел Зеглер и Ариана ДеБос за роли в этой картине.
Полный список победителей:
— «Лучшая драма» — «Власть пса»
— «Лучшая комедия или мюзикл» — «Вестсайдская история»
— «Лучшая режиссерская работа» — Джейн Кэмпион («Власть пса»)
— «Лучший сценарий» — «Белфаст»
— «Лучшая анимационная картина» — «Энканто»
— «Лучшая иностранная картина» — «Сядь за руль моей машины»
— «Лучшая мужская роль в мюзикле/комедии» — Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)
— «Лучшая женская роль в мюзикле/комедии» — Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»)
— «Лучшая мужская роль в драме» — Уилл Смит («Король Ричард»)
— «Лучшая женская роль в драме» — Николь Кидман («Быть Рикардо»)
— «Лучшая мужская роль второго плана» — Коди Смит-МакФи («Власть пса»)
— «Лучшая женская роль второго плана» — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
— «Лучшее музыкальное сопровождение» — Ханс Циммер («Дюна»)
— «Лучшая песня» — «No Time to Die» («Не время умирать»)
— «Лучшая телевизионная драма» — «Наследники»
— «Лучшая телевизионная комедия» — «Хитрости»
— «Лучший мини-сериал или телефильм» — «Подземная железная дорога»
— «Лучшая мужская роль в телевизионной драме» — Джереми Стронг («Наследники»)
— «Лучшая мужская роль в мини-сериале» — Майкл Китон («Ломка»)
— «Лучшая мужская роль в телевизионной комедии» — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
— «Лучшая женская роль в телевизионной драме» — Эмджей Родригес («Поза»)
— «Лучшая женская роль в мини-сериале» — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
— «Лучшая женская роль в телевизионной комедии» — Джин Смарт («Хитрости»)
— «Лучшая мужская роль второго плана в сериале» — О Ен Су («Игра в кальмара»)
— «Лучшая женская роль второго плана в сериале» — Сара Снук (Наследники»)
В этом году церемония прошла без традиционной красной дорожки, телевизионного шоу и участия знаменитостей из‑за скандала, связанного с отсутствием инклюзивности в жюри премии. В феврале 2021 года СМИ сообщили о полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также о коррупции внутри Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).
После этого от сотрудничества с HFPA отказался Netflix. В компании заявили, что не будут работать с организацией до тех пор, пока та не решит проблему отсутствия инклюзивности.
Бойкот премии начали поддерживать и актеры, в том числе Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон, а Том Круз вернул присужденные ему награды «Золотой глобус» организаторам.