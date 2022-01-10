«Власть пса» и «Наследники»: итоги премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе прошла 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

Победителем в номинации «Лучший фильм-драма» стала картина Джейн Кэмпион «Власть пса», основанная на одноименном романе Томаса Сэвиджа 1967 года. Режиссер также получила «Золотой глобус» за свою работу, а Коди Смит-МакФи — за «Лучшую мужскую роль второго плана».

В категории «Лучшая комедия или мюзикл» лидером стала «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Кроме того, статуэтки «Золотого глобуса» получили актрисы Рейчел Зеглер и Ариана ДеБос за роли в этой картине.

Полный список победителей:

— «Лучшая драма» — «Власть пса»

— «Лучшая комедия или мюзикл» — «Вестсайдская история»

— «Лучшая режиссерская работа» — Джейн Кэмпион («Власть пса»)

— «Лучший сценарий» — «Белфаст»

— «Лучшая анимационная картина» — «Энканто»

— «Лучшая иностранная картина» — «Сядь за руль моей машины»

— «Лучшая мужская роль в мюзикле/комедии» — Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)

— «Лучшая женская роль в мюзикле/комедии» — Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»)

— «Лучшая мужская роль в драме» — Уилл Смит («Король Ричард»)

— «Лучшая женская роль в драме» — Николь Кидман («Быть Рикардо»)

— «Лучшая мужская роль второго плана» — Коди Смит-МакФи («Власть пса»)

— «Лучшая женская роль второго плана» — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)

— «Лучшее музыкальное сопровождение» — Ханс Циммер («Дюна»)

— «Лучшая песня» — «No Time to Die» («Не время умирать»)

— «Лучшая телевизионная драма» — «Наследники»

— «Лучшая телевизионная комедия» — «Хитрости»

— «Лучший мини-сериал или телефильм» — «Подземная железная дорога»

— «Лучшая мужская роль в телевизионной драме» — Джереми Стронг («Наследники»)

— «Лучшая мужская роль в мини-сериале» — Майкл Китон («Ломка»)

— «Лучшая мужская роль в телевизионной комедии» — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

— «Лучшая женская роль в телевизионной драме» — Эмджей Родригес («Поза»)

— «Лучшая женская роль в мини-сериале» — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)

— «Лучшая женская роль в телевизионной комедии» — Джин Смарт («Хитрости»)

— «Лучшая мужская роль второго плана в сериале» — О Ен Су («Игра в кальмара»)

— «Лучшая женская роль второго плана в сериале» — Сара Снук (Наследники»)