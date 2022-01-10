В Казахстане задержали почти 8000 протестующих

Со 2 января 2022 года в Казахстане задержали 7939 человек. Об этом сообщает МВД республики.

Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.

«Изъято пять угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), две единицы гладкоствольного и четыре холодного оружия», — сказано в заявлении ведомства.

В Казахстане массовые протесты начались сразу после Нового года. Причиной стало повышение цен на сжиженный газ, его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Митингующие начали захватывать административные здания и редакции СМИ, а иностранные авиакомпании приняли решение отменить рейсы в города страны.