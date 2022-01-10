перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фаната Doja Cat арестовали после ложных угроз о бомбе. Он хотел попасть на концерт без очереди 17:10
США сняли обвинения с российского диджея Дениса Казначеева. Запрос об экстрадиции отозван 16:58
Кадр из сериала «Ведьмак»
Съемки третьего сезона «Ведьмака» начнутся весной 2022 года 16:46
На Украине рассказали, почему Даню Милохина не пустили в страну 15:47
Моргенштерн объявил об открытии своего «свободного СМИ» 15:44
В исправительной колонии Бурятии прошли соревнования по хоккею со швабрами 15:40
Хирургия и психотерапия: что мир будет делать в метавселенных в 2030-м? Прогноз New York Post 15:27
Showtime/YouTube
Финал продолжения «Декстера» стал одним из самых низкооцененных эпизодов сериала на IMDb 15:00
Canon перешла на картриджи для принтеров без защиты от копирования. Все из‑за дефицита чипов 14:56
«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в мировом прокате 1,53 млрд долларов 14:42
Умер актер из «Одинокого рейнджера» и «Ночи в Роксбери» Дуэйн Хикман 14:08
В Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины ночью 14:06
Хумаюн Саид сыграет возлюбленного принцессы Дианы в пятом сезоне «Короны» 12:59
Kevin Mazur/Getty imagine
Умер один из основателей фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг 12:46
В Казахстане найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности 12:06
Autonews: в России вернут штрафы за превышение средней скорости 11:45
Франция оштрафовала Google и Meta в сумме на 210 млн евро из‑за навязывания файлов cookie 11:40
В России выявили 15  830 новых случаев COVID-19 11:37
В Казахстане задержали почти 8000 протестующих 11:13
denizen/Unsplash
МВД изменит билеты экзамена на водительские права, чтобы избавиться от заучивания 10:59
Отключить рекламу

США сняли обвинения с российского диджея Дениса Казначеева. Запрос об экстрадиции отозван

Виктория Шанина
Сегодня в 16:58

Власти США сняли обвинения с российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, и отозвали запрос на его экстрадицию из Германии. Об этом менеджер музыканта Дениз Глук написал в своем фейсбуке.

«Спустя полтора года борьбы за справедливость для Дениса США сняли все обвинения против Дениса и отозвали запрос экстрадиции!», — заявил Глук.

Денис Казначеев был арестован 31 мая 2020 года по запросу США. Диджея обвиняли в кибермошенничестве и отмывании более миллиона долларов в даркнете с 2010 по 2020 год. Американские власти требовали его немедленной экстрадиции.

В сообщении на странице Казначеева арест назвали ужасной ошибкой. По мнению авторов поста, «есть вероятность, что его личность была украдена и использована в криминальных целях». Сам диджей заявлял, что в деле указаны IP и ID, не имеющие к нему отношения.

Друзья музыканта создали петицию в поддержку музыканта, ее подписали более 73 тыс. человек. А также открыли сбор пожертвований, которые пойдут на оплату судебных издержек. Собрать удалось более 10 тыс. евро.

В июле 2020-го Дениса Казначеева освободили под залог, однако в конце 2021 года Апелляционный суд Берлина постановил выдать его США. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова называла экстрадицию Казначеева из Германии в США недопустимой и пообещала решительно этому препятствовать.

Денис Казначеев наиболее известен как участник электронного дуэта Easy Changes, с которым он выступал с 2007 года. Позже он начал выпускать сольные проекты и фиты с коллегами по лейблу. С 2014 года он живет в Берлине, где основал независимый звукозаписывающий проект Nervmusic.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Шикарная свадьба
драма
Чемпион мира
Ход шахматных королей от режиссера «Т-34»
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
МИД
Люди
Денис Казначеев
Мария Захарова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить