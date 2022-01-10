США сняли обвинения с российского диджея Дениса Казначеева. Запрос об экстрадиции отозван

Власти США сняли обвинения с российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, и отозвали запрос на его экстрадицию из Германии. Об этом менеджер музыканта Дениз Глук написал в своем фейсбуке.

«Спустя полтора года борьбы за справедливость для Дениса США сняли все обвинения против Дениса и отозвали запрос экстрадиции!», — заявил Глук.

Денис Казначеев был арестован 31 мая 2020 года по запросу США. Диджея обвиняли в кибермошенничестве и отмывании более миллиона долларов в даркнете с 2010 по 2020 год. Американские власти требовали его немедленной экстрадиции.

В сообщении на странице Казначеева арест назвали ужасной ошибкой. По мнению авторов поста, «есть вероятность, что его личность была украдена и использована в криминальных целях». Сам диджей заявлял, что в деле указаны IP и ID, не имеющие к нему отношения.

Друзья музыканта создали петицию в поддержку музыканта, ее подписали более 73 тыс. человек. А также открыли сбор пожертвований, которые пойдут на оплату судебных издержек. Собрать удалось более 10 тыс. евро.

В июле 2020-го Дениса Казначеева освободили под залог, однако в конце 2021 года Апелляционный суд Берлина постановил выдать его США. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова называла экстрадицию Казначеева из Германии в США недопустимой и пообещала решительно этому препятствовать.

Денис Казначеев наиболее известен как участник электронного дуэта Easy Changes, с которым он выступал с 2007 года. Позже он начал выпускать сольные проекты и фиты с коллегами по лейблу. С 2014 года он живет в Берлине, где основал независимый звукозаписывающий проект Nervmusic.