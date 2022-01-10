Autonews: в России вернут штрафы за превышение средней скорости

В России вернут штрафы за превышение средней скорости. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на переписку профильных ведомств, которая оказалась в распоряжении издания.

Согласно документам, норма об оформлении постановлений за превышение средней скорости должна быть прописана в проекте нового КоАП. Источники Autonews.ru отмечают, что следующая версия значительно отличается от предыдущей и включает гораздо больше автомобильных норм. Изменения в КоАП должны были подготовить к 20 сентября 2021 года. Однако последнюю версию документа Минюст пока не публикует.

Средняя скорость — это скорость, с которой водитель проезжает определенный участок дороги между двумя синхронизированными камерами, установленными на расстоянии в несколько километров. Они измеряют скорость автомобиля, а программа вычисляет среднюю скорость на конкретном участке.

Технология измерения средней скорости применялась в России с 2013 года. В зависимости от степени нарушения штраф за превышение составлял от 500 до 5000 рублей. 23 сентября 2021 года «Коммерсант» со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России сообщил, что ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости.