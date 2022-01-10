В Казахстане найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности

Полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Тело Ибраева обнаружили 10 января во дворе своего дома. На данный момент проводится досудебное расследование.

По информации телеграм-канала Baza, Азамат Ибраев покончил с собой, спрыгнув из окна высотного дома. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Ранее 10 января в пресс-службе администрации казахстанского города Тараз заявили, что начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Журналист Михаил Козачков в своем телеграм-канале написал, что Сулейменову грозил трибунал из‑за беспорядков в стране.

8 января в Казахстане задержали бывшего председателя КНБ Карима Масимова по делу о госизмене. На данный момент главой ведомства является Ермек Сагимбаев.

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алматы, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих. 5 января режим чрезвычайного положения ввели на территории всего Казахстана.

Митингующие начали захватывать административные здания и редакции СМИ, иностранные авиакомпании приняли решение отменить рейсы в города страны, число задержанных в Казахстане превысило 7000 человек.

По данным ООН, в ходе беспорядков в Казахстане получили ранения около 1000 человек. МВД сообщает о гибели 18 силовиков. Число погибших гражданских лиц власти не называют. Понедельник, 10 января, объявлен в Казахстане днем общенационального траура в связи с множеством жертв во время протестов.

Национальная палата предпринимателей страны оценила ущерб от беспорядков в 40 млрд тенге (около 7 млрд рублей). Токаев назвал митинги «террористической угрозой» и «подрывом целостности государства». По его словам, в стране действуют «международные террористические банды».